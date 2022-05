Rolando Romero está listo para tomar la oportunidad que se le escapó entre las manos en diciembre del año pasado, cuando Isaac Cruz lo relevó en una pelea con Gervonta Davis para la que estaba programado pero de la que fue obligado a bajarse por una denuncia de agresión sexual a una mujer radicada en su contra.

Finalmente, Rolly salió limpio de ese proceso legal por falta de prueba y pudo llegar a un acuerdo para volver a tener la chance de arrebatar a Tank su título mundial Regular de peso ligero de la AMB en el combate estelar de la cartelera que Premier Boxing Champions y ShowTime presentarán este sábado en el Barclays Center de Brooklyn.

Romero lleva tiempo diciendo que es el hombre capaz de dejar sin invicto a Gervonta Davis, incluso dijo que lo derrotará por nocaut. Fiel a su estilo provocador, en la semana de la pelea se ha preparado con munición pesada y recientemente volvió a disparar contra Tank, dejando en claro que el asunto con él se ha vuelto personal.

“No me gusta como persona. Creo que es una persona de mierda. Honestamente, voy a patearle el trasero. También es un maldito pedazo de mierda para el deporte. Es solo un montón de energía nerviosa. Él no dice una mierda. Ni siquiera podía decir que me iba a noquear. Él no puede hacer una mierda", expresó durante el entrenamiento abierto que se realizó para los medios.

En Mayweather Promotions confían en Romero

Signo de la ruptura entre Gervonta Davis y Floyd Mayweather fueron las últimas declaraciones de Leonard Ellerb, CEO de Mayweather Promotions, depositando mucha confianza en lo que Rolly Romero puede hacer ante Tank. “Me ha estado pidiendo esta pelea durante tres años. Cada vez que me ve, me pregunta: '¿Cuándo peleo con Tank?'. Ahora es la oportunidad. Está en excelente forma y espero que sea una pelea excelente. Será una pelea muy entretenida y espero termine en un nocaut”, señaló.