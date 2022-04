Este sábado 9 de abril, en el Alamodome de San Antonio, finalmente tendrá lugar el regreso de Ryan García a los cuadriláteros tras una larguísima inactividad, pues no pelea desde que noqueó a Luke Campbell el 2 de enero del año pasado. Su rival será Emmanuel Tagoe, quien si bien no está considerado dentro de la élite de la división de peso ligero, es un peleador que tiene armas suficientes para ponerlo en problemas.

El peleador ghanés, de 33 años, ostenta un récord profesional de 32 victorias y una única derrota que sufrió curiosamente en su debut como peleador rentado ante un hasta el día de hoy desconocido Lante Addy en 2004. Pero solo ha peleado dos veces en los Estados Unidos: una en 2013, venciendo a Gerardo Robles; y la otra en su última presentación del 27 de noviembre del año pasado, imponiéndose a Mason Menard en fallo dividido.

Entendiendo que está muy por debajo en las casas de apuestas en lo que a favoritismos se refiere, Emmanuel Tagoe está intentando provocar a Ryan García a días de su pelea. "Ryan García sabe que se enfrentará con el mejor, por eso cambió de entrenador", dijo volviendo a poner sobre la mesa un tema que fue incómodo para el californiano como la separación de Eddy Reynoso, que lo distanció incluso de Canelo Álvarez.

"Va a enfrentarse al tipo más duro de Ghana y por eso cambió su entrenador. Esta es una vidriera para mostrar mis habilidades a todos. Sé que la gente no me conoce, que se preguntan quién es este tipo. Por eso pedí a Ryan García para esta pelea. Sé que es un buen boxeador. Pero él no es mi estilo", insistió.

¿Cómo le fue a Emmanuel Tagoe peleando en Estados Unidos?

