Desde que Ryan García se alejó del Canelo Team, ha quedado claro en más de una ocasión que la relación entre el joven estadounidense y el campeón mundial, no es la mejor. Son varias las oportunidades en que ambos han criticado actitudes del otro. En esta ocasión, García le respondió a Canelo y dio detalles de cómo era su relación dentro del equipo.

Las distintas versiones circulan desde que Eddy Reynoso dejó de ser el entrenador de Ryan García, y el propio Canelo Álvarez no se mantuvo al margen, al señalar cierta falta compromiso del joven entrenador. El laureado campeón mundial mexicano no compartió los motivos que llevaron a que García se alejase del equipo, y al parecer, esto no le cayó bien al joven estadounidense, que ahora recogió el guante y volvió a atacarlos a ambos.

La reconciliación parece lejana, vistas las constantes declaraciones que salen desde uno y otro lado, y ahora fue Ryan García quien le replicó al campeón de las 168 libras: “Me sentí traicionado cuando lo dijo. Y además, para sr honestos, creo que no me apreciaba tanto como parecía. Yo tengo un buen corazón, buenas intenciones, y ahora estoy en un buen lugar. Lo que pasó no cambiará mi manera de ser ni como lanzo los golpes”, explicó ante Bowing With Chris Mannix.

Ryan García esperaba que Canelo Álvarez no tomara partido por Eddy Reynoso tras su alejamiento del equipo, tal es así que sentenció: “Realmente me quedé en shock en un principio. Me sorprendió mucho. No entendía por qué le diría algo a los medios de comunicación y no habló conmigo primero de forma más personal y cercana. Honestamente, se sintió como una actitud muy desleal”.

Canelo no se quedó callado

Aunque Ryan García, de ascendencia mexicana, insinuó mucho en sus inicios como boxeador, poco a poco su progreso parece haberse detenido, pero no hay forma de saber si la gestión de Eddy Reynoso tuvo o no que ver en esa merma. Sin embargo, en diálogo con No Puedes Jugar Boxeo, Canelo no dudó al sostener que el suyo es el mejor entrenador del mundo, y consultado sobre García, concluyó: “Cada quien está donde debe de estar. No hay más que agregar”.