Tras consagrarse Campeón del Mundo Indiscutido de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez y Eddy Reynoso realizaron una solicitud formal para retar a Ilunga Makabu por el Título Mundial Crucero CMB, por lo que dejaba sin nada a David Benavidez. Sin embargo, en las últimas horas el Consejo Mundial del Boxeo hizo oficial que el Bandera Roja y Devid Lemiux peleen por el Título Mundial Interino Súper Mediano. ¿Se acerca el estadounidense a la pelea con el tapatío?

El mundo del boxeo quedó con la boca abierta cuando el técnico del mexicano sorprendió al pedir una pelea formal con el campeón del mundo de las 200 libras. La cara Sampson Lewkowicz se transformó tras haber dicho que el tapatío era la nueva cara del boxeo azteca y que había que comenzar a respetarlo como tal.

Por otra parte, en las últimas semanas, José Benavidez, entrenador de David Benavidez, no paró de lanzarle tiros al equipo de Canelo Álvarez a quienes acusó de esquivar a su hijo. “Para qué se hacen pendejos y dicen que David no tiene la experiencia, que no merece y todo eso. Todos sabemos qué pasó. Esto ya es un negocio y mis respetos. Es un peleador buenísimo, es muy peligroso, pero al fin del día yo estoy a gusto porque le están dando la vuelta a David Benavidez y si no es vuelta, entonces ¿qué es?”, expresó técnico a TV Boxeo la semana pasada.

Por otro lado, en las últimas horas el Consejo Mundial del Boxeo ordenó que se ponga en juego el Título Mundial Interino Súper Mediano debido a que el tapatío va estar disputando el cinturón de las 200 libras. De esta manera, David Benavidez, número uno del ranking de las 168 libras, enfrentará al número dos, David Lemiux. De esta manera, el excampeón del mundo comienza a subir escalones para chocar con el mexicano.

Cabe destacar que Lemeiux es un canadiense de 32 años que ostenta un récord de 43 peleas ganadas, 36 peleas ganadas por la vía rápida, y cuatro derrotas. Por otra parte, el nacido en Montreal fue Campeón del Mundo Mediano, cinturón que perdió en manos de Gennady Golovkin.