Luego de pelea que tuvieron, Julio César Chávez y el Travieso Arce se amigaron en la previa de Munguia vs. Ballard.

En el día de ayer Tijuana volvió a recibir boxeo del más alto nivel debido a que presenció el pesaje de Jaime Munguía y D’Metrius Ballard. Por otra parte, en la misma estuvieron presentes Julio César Chávez y Jorge Arce que, tras pelearse en las redes sociales, volvieron a amigarse y se mostraron juntos en las redes sociales.

En el 2021 comenzó a circular un video en el que el César del Boxeo decía que actualmente cualquier “pendejo” podía ser campeón y lo nombraba al Travieso. Esto llevó al exboxeador devolver tiro con duras palabras al decir que prefería ser un cualquiera, pero tener a la familia unida y cuidar bien el dinero ganado, en vez de gastarlo en drogas.

Por otro lado, tras un largo tiempo distancia, Jaime Munguía vs. D’Metrius Ballard lo volvió a unir, por lo que limaron asperezas y se mostraron juntos abrazados. “Vean, mi raza, con mi viejito picudo aquí, eh. El más grande de todos los tiempos. Si quiere un tiro en caliente aquí estamos”, expresó Jorge Arce en un video en el que se lo ve abrazo y besa a Julio César Chávez.

Por otra parte, en el tuit que publicó, el Travieso no ahorró palabras con el César del Boxeo ya que volvió a decir que es el número uno de la historia de México. “Para toda la raza cizañosa aquí estamos juntos el Viejito picudo y yo. Con Julio César Chávez todo aclarado, todo arreglado”, expresó el excampeón del mundo.

Barrera le pidió disculpas a Julio César Chávez

En las últimas semanas, Marco Antonio Barrera se disculpó con el César del Boxeo luego de haber dicho que la gente apoya más al de Obregón porque subía al ring con sus adicciones y no el trabajo de Canelo Álvarez. “Para mí, Julio César Chávez ha sido el mejor y siempre será el mejor. Mi punto de vista y lo que quise decir es que es un fuera de serie y bendecido. Ya que, si hubiera sido más disciplinado, hubiera llegado aún más lejos de lo que llegó. Una disculpa a Julio si no me supe expresar bien”, expresó el excampeón.

Por su parte, Julio César Chávez inmediatamente le respondió al decir que “No tienes de que disculparte mi querido amigo Marco Antonio Barrera sabes que te quiero y estimo. Lo que puse no fue por ti, si no por otro comentario. Te mando un fuerte abrazo”.