Este sábado 9 de abril, en el Alamodome de San Antonio, Ryan García hará finalmente su regreso a los cuadriláteros tras una larga inactividad, pues no pelea desde que noqueó a Luke Campbell en el séptimo asalto en 2 de enero del año pasado. Su rival será el ghanés Emmanuel Tagoe, quien solo registra una derrota en los 33 combates que lleva realizados como profesional y que curiosamente tuvo lugar en su primera pelea.

De todos modos, es el californiano el amplio favorito de las casas de apuestas y esto tiene que ver con que Tagoe solo ha peleado dos veces fuera de su país, además de que no hay entre sus víctimas nombres de peso. Pese a ello, el africano ha estado provocando a García en los últimos días.

"Ryan García sabe que se enfrentará con el mejor, por eso cambió de entrenador. Va a enfrentarse al tipo más duro de Ghana y por eso cambió su entrenador. Esta es una vidriera para mostrar mis habilidades a todos. Sé que la gente no me conoce, que se preguntan quién es este tipo. Por eso pedí a Ryan García para esta pelea. Sé que es un buen boxeador. Pero él no es mi estilo", había dicho Tagoe, metiendo el dedo en la llaga al recordar la desvinculación del californiano y Eddy Reynoso.

Así las cosas, el clima fue calentándose al punto que solo faltó una pequeña chispa para que ambos peleadores se adelantaran los golpes de puño en el cara a cara que tuvo lugar este miércoles, como evento de promoción para la pelea. Tras un tenso cruce de miradas, García dijo algunas palabras a Tagoe que lo sacaron de quicio y ambos peleadores debieron ser separados para que el asunto no pasara a mayores.

Si bien el cara a cara entre Ryan García y Emmanuel Tagoe se puso más que tenso, no alcanzó el nivel de papelón que protagonizaron Saúl El Canelo Álvarez y Caleb Plant, quienes sí se intercambiaron algunos golpes de puño por adelantado. Finalmente, ambos peleadores se disculparon una vez consumada su pelea del pasado 6 de noviembre, que coronó al tapatío como el campeón mundial indiscutible de las 168 libras.