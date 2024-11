Cristiano Ronaldo dirá presente con la Selección de Portugal en los próximos días en los juegos ante Polonia y Croacia por la UEFA Nations League. A sus 39 años, y a pocos meses de cumplir los 40, el luso todavía muestra motivación para representar a su país de manera oficial.

El delantero del Al-Nassr recibió el premio Quina de Platino por alcanzar los 200 partidos con Portugal. Allí, en el homenaje, Cristiano Ronaldo puso en duda su participación en el Mundial 2026 y también apuntó hacia algunos jugadores que deciden no representar a sus selecciones.

“Seré honesto, yo tuve la culpa de esto: en la vida, en algunas cosas, en el fútbol, a nivel personal, ahora abordo mi vida viviendo el momento, creo que eso es lo más importante. No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo. Eso es todo, vivir el momento, disfrutar el momento“, expresó Cristiano Ronaldo.

Por otro lado, el portugués habló sobre su objetivo de llegar a los 1000 goles en su carrera: ”Dije públicamente que quería alcanzar mil goles, parece que ahora sólo quiero alcanzar mil goles. Pero el principio es este: vivir el momento, ver desde mis piernas, la respuesta. Si viene el mil, genial, si no, nadie marcó más goles que yo tampoco, así que…”.

Cristiano Ronaldo con el premio Quina de Platino (Fuente: @Cristiano)

Asimismo, Cristiano Ronaldo agradeció por el premio recibido: “Gracias a la Federación por este premio, por el largo recorrido que he hecho en la Selección. Es curioso, cuando llegué a la selección con 18 años, tenía un sueño: hacer mi debut, luego pasé a los 25, más tarde a los 50… Entonces me dije ‘¿por qué no 100?’ Un número redondo, de tres dígitos. Entonces comencé a pensar, por qué no 150, 200, y para mí es una gran sensación”.

¿Cristiano Ronaldo señaló a Kylian Mbappé?

En un momento de su discurso, Cristiano Ronaldo apuntó contra los futbolistas que rechazan jugar con su selección nacional: “Me gustaría decir, sobre todo aquí, a mis compañeros: no veo que, después de jugar en tantos clubes, de ganar tantos trofeos, Ligas de Campeones, Balones de Oro, The Best FIFA, etc., creo que no hay nada mejor que representar a la selección, llegar a la selección. Repito: jugar, representar a todo el país, a toda la cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos”.

” Por eso a menudo me siento decepcionado con algunos jugadores que no quieren representar a la selección nacional . Esto pasa rápido y no hay nada mejor que jugar. Escucho a mucha gente decir que Portugal es un país pequeño. Portugal es un país grande. Tenemos que pensar así, tenemos que pensar que, sin importar el tamaño del país, lo tenemos todo, un país extraordinario, la infraestructura que tenemos, los estadios, los magníficos entrenadores que tenemos”, expresó Cristiano Ronaldo.

