La espera llegó a su fin. Este sábado, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se verán las caras arriba del cuadrilátero por tercera vez en su carrera. Pasaron 1827 días desde el primer combate entre ambos, el cual despertó polémica y terminó en empate; el segundo, fue victoria para el mexicano.

VER EN VIVO Y GRATIS: CANELO ÁLVAREZ VS. GGG

Aunque la rivalidad entre ambos boxeadores ha crecido en los últimos años, hubo un momento en el que tuvieron un vínculo cordial. En 2011, durante un mes, compartieron entrenamientos en un gimnasio de Big Bear Lake, California. Sin embargo, años más tarde, Canelo Álvarez renunció de manera sorpresiva a su título con el CMB para poder negociar la pelea frente a Golovkin sin plazos.

En aquel momento, el equipo de Golovkin llamó "payaso" a Canelo Álvarez. El primer combate fue apasionante y terminó en empate, aunque la mayoría de los críticos y aficionados al boxeo consideraron que el kazajo debió quedarse con la victoria. Con la relación ya tensa, todo se intensificó en la previa al segundo combate.

Antes de la revancha, Canelo Álvarez dio doping positivo y recibió una sanción de seis meses. Aunque el mexicano acusó que fue una ingesta involuntaria de alimentos contaminados, Golovkin disparó con todo: "Desde la primera pelea muchos doctores dijeron que no era normal tener así los músculos (en referencia al Canelo). ¿Otra vez con carne mexicana? Vamos, se los dije, no es la carne. Esto es el Canelo. Esto es su equipo. Esto es Golden Boy Promotions. Canelo está haciendo trampa. Están usando drogas y todos pretenden que no pasa nada", manifestó.

Es personal

Tras aquellos dos combates, tanto Golovkin como Canelo Álvarez han reconocido su gran rivalidad. El kazajo de 40 años ha sido el más moderado en sus intervenciones mediáticas, aunque no cesó con sus provocaciones para concretar el tercer combate. Finalmente, todo se resolverá este 17 de septiembre en Las Vegas.