Finalmente, Tyson Fury salió de su retiro para llevar adelante su regreso y comenzar su campaña para ser Campeón del Mundo Unificado de los Pesados. Por otro lado, en las últimas horas su promotor, Bob Arum, dio indicios de que en el 2023 se podría llegar a dar la pelea contra Oleksandr Usyk.

Sin duda el momento que viven los completos no se había visto hace un largo tiempo debido a que solamente había dos grandes exponentes: Anthony Joshua y Deontay Wilder. Por otro lado, en la actualidad no solo están estos dos peleadores y los campeones, sino que también una serie de boxeadores que ilusiona a los fanáticos con ver grandes peleas.

Por otra parte, luego de que se hayan caído las negociaciones para llevar adelante Tyson Fury vs. Anthony Joshua, Bob Arum comentó que hay posibilidades de que se puede llevar adelante la pelea unificatoria de los completos. “Tengo fe de que se puede lograr algo con Usyk, hablamos regularmente con su manejador“, comentó el promotor de Top Rank en diálogos con Sky Sports.

Y agregó: “Su gente ya dijo que podría darse para la última semana de febrero o las primeras de marzo”. Por otro lado, mientras el Rey de los Gitanos busca volver en diciembre, el veterano empresario de boxeo comentó que tanto Fury como Joshua quieren pelear, pero el que pone obstáculos es Eddie Hearn.

“Está claro a quién debemos señalar de que las cosas para esta pelea no se hagan. No hay que culpar a Tyson, no hay que culpar a AJ, el único responsable es Eddie Hearn“, cerró Bob Arum para explicar por qué la pelea que quieren los fanáticos no se ha podido llevar adelante.