Una de las grandes actuaciones que tuvo el boxeo de japonés fue la unificación que llevó adelante Naoya Inoue luego de vencer al británico Paul Butler y así quedarse con los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Gallo. Por otro lado, en las últimas horas, el japones confirmó en conferencia de prensa la decisión que tomó de cara a su futuro en el deporte los puños.

No hay dudas de que la carrera del peleador de la Tierra del Sol Naciente ha sido excelente y por ser un peleador de peso chico no terminó de ser el mejor libra por libra, porque no habría otro motivo ya que se mantiene en un gran nivel y se mantiene invicto con 23 peleas tras derrotar todo tipo de rival que le pusieron. A pesar de esto, el boxeador asiático fue campeón en minimosca, supermosca y en el peso gallo.

Por otro lado, en este último terminó de quedarse con todos los títulos que tenía a la vista debido a que unificó en diciembre de 2022 ante el británico Paul Butler, a quien derrotó por KO en la décima primera vuelta. Debido a esto, el Monstruo Japonés se consagró Campeón del Mundo AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring.

Tras este increíble logro, Naoya Inoue definió su futuro en el boxeo y confirmó que deja vacante todos sus títulos para abandonar el peso gallo y llegar a supergallo, según lo informado por Peleadores del Sol Naciente. No es para menos esta decisión debido a que el boxeador asiático busca nuevos desafíos en una categoría en el que finalmente le pueden marcar su techo boxístico.

¿Quiénes son los campeones del mundo supergallo?

De cara a su futuro en las 122 libras repasamos los tres campeones del mundo que tiene la categoría a la que llegará el Monstruo Japones. Por un lado, el uzbeco Murodjon Akhmadaliev posee los Títulos Mundiales AMB y FIB, mientras que Stephen Fulton es el monarca CMB y OMB de los supergallos.