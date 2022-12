El 2022 llega a su fin y deja la marca que a nivel internacional el boxeo volvió a ver a un Canelo Álvarez sin rumbo y perdido tras haber caído ante Dmitry Bivol, situación que no se veía desde septiembre de 2013 ante Floyd Mayweather. A pesar de esto, el mexicano se recupera de su lesión en su mano izquierda para ir en busca de la revancha contra el Campeón del Mundo AMB de las 175 libras.

Por otro lado, en las últimas horas, el ruso comentó que no le importa la revancha y que no quiere pensar que su próxima pelea depende de una decisión del mexicano. En otras palabras, da la sensación que el peleador de Eddie Hearn no tendría problemas de no llevar adelante la revancha, por lo que nos preguntamos que opciones tiene el tapatío para el 2023.

Al bajarse Dmitry Bivol, sería extraño ver a Canelo Álvarez nuevamente en medio pesado y en especial con Artur Bertebiev, Campeón del Mundo CMB, FIB, OMB y The Ring, el peleador de la categoría. A pesar de esto, en ese peso quedaría el nombre de Gilberto Ramírez quien viene de caer con Bivol, pero sería interesarte ver un choque de mexicanos en especial porque ambos necesitan una victoria contundente tras haber perdido con el mismo rival.

Por otra parte, en las 168 libras el panorama se abre para el nacido en Guadalajara debido a que está el verdadero de cuco de la categoría y se trata de David Benavídez, quien enfrentaría a Caleb Plant en una pelea eliminatoria del CMB. A su vez, hay nombres que comienzan a subir a supermediano como Demetrius Andrade y Jaime Munguia, a quien le queda poco tiempo en las 160 libras. A ellos hay que sumar a Jermall Charlo, que es otro interesante en mediano y que ha pedido al tapatío.

Sin embargo, salvo en las 175 libras o ante el Bandera Roja, queda la sensación de que Canelo Álvarez parte como favorito ante cualquiera de los peleadores que nombramos. Es decir, en los papeles son talentosos estos potenciales rivales, pero enfrente el mexicano solo es la cara del boxeo, si no que además tiene boxeo y una inteligencia para en la misma pelea descifrar a su rival.