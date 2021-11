Uno los boxeadores más atractivos de la actualidad es Gervonta Davis que a base de nocauts se ha ganado un gran respeto por la manera en la que define sus peleas. Por otra parte, el estadounidense, que vuelve en diciembre ante Isaac Cruz, explicó por qué se compara con Canelo Álvarez y aclaró que el mexicano es su inspiración para seguir creciendo.

Para muchos, el nacido en Maryland debería tener un lugar entre los mejores cinco boxeadores libra por libra, mientras que otros consideran que no tiene que ni entre los diez primeros. Uno de los grandes motivos de esto último es que no ha enfrentado en el mejor momento a grandes rivales, mientras que se despachó con enormes victorias por la vía rápida ante adversario que comenzaban a asentarse en el primer nivel.

Por otra parte, en las últimas horas, Gervonta Davis no dudó en compararse con Canelo Álvarez, a quien considera como un referente para seguir mejorando. “Pienso que eso es bueno. Eso me motiva a hacer lo mismo. Pienso que a varios boxeadores los motiva. Pero ver lo que ha hecho (Canelo) ahora. Cuando dije que Canelo es yo en 168, hablaba de habilidades de boxeo”, comentó The Tank a Fighthype.

Y agregó: “Todos lo tomaron de la peor manera, hablando de logros. Sólo estaba diciendo que tengo el mismo conjunto de habilidades que Canelo en 130, 135 y 140. Siento que tenemos estilos similares. Si no, siento que soy un poco más resbaladizo. Lo que está haciendo por el deporte es grande. Pienso que ha motivado a muchos boxeadores jóvenes como yo en intentar ser grandes”.

Cabe destacar que Saúl Álvarez aparece como el mejor libra por libra de la reconocida revista The Ring, mientras que Gervonta Davis no se encuentra entre los primeros diez. A su vez, The Tank aparece recién octavo en el peso súper ligero.