El próximo 17 de septiembre, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin llevarán a cabo su tan esperado tercer combate. Ambos boxeadores mantienen una intensa rivalidad, luego de dos grandísimas peleas que terminaron en empate y en favor del mexicano. Sin embargo, el kazajo está convencido que el primer duelo debió ser suyo, y disparó contra los jueces de aquella velada.

Golovkin aún no olvida la polémica decisión de 2017, cuando los jueces marcaron empate. El kazajo no fue el único que se vio ganador aquella noche, ya que muchas otras personalidades consideraron que el fallo debió ser en su favor. "Durante todo el combate sentí que iba ganando, que lo estaba haciendo todo bien. Mis golpes fueron más efectivos", señaló en la serie The Making Of, emitida por DAZN.

"Creo que hice más para ganar, y no soy el único que está convencido. Recuerdo lo que sentí cuando los jueces anunciaron el empate. No me podía creer que uno de ellos hubiera dado una puntuación tan mala a favor de mi rival. ¿Cómo se puede ser tan injusto?", recordó Gennady Golovkin con un notorio aire de indignación. Aunque el segundo combate también fue muy parejo, el triunfo de Canelo no fue tan repudiado.

Golovkin insistió en su crítica contra los jueces de aquella primera pelea: "¿Cómo puede ser alguien tan incapaz y tratarnos de esa manera tan horrible? Creo que se deben penalizar este tipo de acciones", concluyó. Desde el segundo combate, ambos boxeadores se han provocado en los micrófonos, hasta que la revancha por fin pudo anunciarse.

Su pelea más feroz

En otro de los combates que recuerda, Golovkin se refirió a la golpiza que le dio a Gabriel Rosado en 2013, luego de noquearlo en siete rounds y ocasionarles graves daños en su rostro: "Siempre me propongo salir y reventar a mi rival. Salgo para destrozarle, no para jugar a las damas. Yo sólo quería acabar con él", afirmó.