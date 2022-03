Mucho se había hablado en la previa de la pelea que tuvo lugar este sábado en el Resorte World Las Vegas sobre la que iba a ser la primera presentación de Miguel El Alacrán Berchelt en la división de peso ligero. Muy pocos habían notado, en cambio, que para Jeremia Nakathila también lo era, pues venía de ser derrotado por Shakur Stevenson en el peso súper pluma y luego de vencer al ignóto Ndodana Ncube en la misma categoría.

Así las cosas, no es que existiera una gran ventaja física de uno respecto a otro. Sí hubo una gran diferencia de potencia en favor del namibio que hizo pesar del primer round, después del cuál el mexiano le reconoció a su esquina que sus golpes se sentían muy duros. Luego Nakathila derribó a Berchelt en el tercer asalto y ya al finalizar el sexto, en que también lo castigó duro y parejo, el médico de la pelea dijo que El Alacrán ya no podía continuar.

El oriundo de Namibia no tomó su victoria con la misma sorpresa que los fanáticos presentes, pues desde el inicio se había sentido capaz de vencer a Berchelt y terminó haciéndolo con absoluta contundencia, sin dejar ninguna duda. Si sabe que la del sábado fue la victoria más importante de su carrera y espera que le de el impulso necesario para pelear por un título mundial.

Con ese objetivo, Jeremia Nakathila le apuntó ya a dos de los grandes nombres de la división de peso ligero: George Kambosos, quien con su victoria también sorpresiva sobre Teófimo López se quedó con los títulos mundiales de la AMB, la OMB y la FIB; y Devin Haney, que es el monarca del CMB.

¿Qué dijo Nakathila tras su victoria ante Berchelt?

Aunque pocos se hubieran interesado por escucharlo durante la previa de la pelea, pues todas las miradas estaban atentas al regreso de Miguel Berchelt, Jeremia Nakathila dijo haber estado seguro desde hace mucho tiempo en su oportunidad de poder salir victorioso ante el excampeón mundial mexicano.

"Iba a noquaerlo o a ponerlo a dormir de mala manera. Afortunadamente el árbitro lo vio venir y decidió que no podía continuar. Desde la primera ronda, mi esquina me dijo que me tomara mi tiempo. Sé lo que tengo. Sabía que sería difícil para él llegar a la décima ronda. No fue tan fácil, pero hice que pareciera fácil”, declaró tras la victoria.