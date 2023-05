El momento que vive Julio César Chávez y su familia es muy angustiante, ya que su hijo confesó que tiene ganas de volver a recaer. Por otra parte, hace pocas horas, la Leyenda del Boxeo mexicano emitió un comunicado respecto al estado de salud de su hijo mayor.

“No he recaído todavía, pero sí he batallado mucho. Se me ha antojado recaer, porque uno va con la ilusión a un lugar para que cambien las cosas y te dicen que va a cambiar. Recuerdo antes de entrar, todo lo que decía que me hacía y me pasaba, y las mentiras que me echaban", confesó el excampeón del mundo de los medianos en redes sociales.

También, Chávez Jr declaró en ayer, martes nueve de mayo, que querían volver a encerrarlo para quitarle el dinero que tiene. Debido a esto, Julio César Chávez realizó un comunicado para contar como es el estado actual de salud de su hijo.

“A raíz de la noticia que se han generado sobre el estado de salud de mi de mi hijo Julio César Jr., los invito a que visiten mi cuenta oficia,l donde estaré transmitiendo hoy 10 de mayo a los 4 pm hora del pacífico”, comunicó el César del Boxeo.

Y agregó: “Me dará gusto saludarlos y aclarar la situación sobre mi hijo Julio y sobre el evento de exhibición programada para el 24 de junio en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California”. Cabe recordar que el excampeón del mundo llevará adelante una pelea de aficionado ante Erik Morales, junto al regreso de sus dos hijos.