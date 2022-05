El último sábado, Dmitry Bivol le dio una paliza a Canelo Álvarez luego de vencerlo por puntos en decisión unánime en el T-Mobil Arena de Las Vegas. Por otro lado, luego de su gran victoria, el Campeón del Mundo AMB Medio Pesado habló de su siguiente objetivo y dijo que quiere unificar ante el Artur Beterbiev y Joe Smith Jr. por el Título Mundial CMB, FIB, OMB y The Ring.

Las últimas peleas del peleador de las 175 libras habían quedado mucho a deber ya que no mostró una gran versión, ya sea porque no supo definirlo o no tuvo un rival que lo exigiera para que sacara un extra en su boxeo para dominar con mayor claridad. Sin embargo, contra el mexicano realizó una pelea excelente con su 1-2 para ganar cada uno de los asaltos.

Por otra parte, en dialogo con DAZN Boxing Show fue consultado con la idea de posibilidad de enfrentar al ganador entre Artur Beterbiev y Joe Smith Jr. “Primero de todo, es una interesante pelea. (Beterbiev) tiene más chances de ganar, él tiene más poder y habilidades, él es un poco mejor que Smith. Él tiene muchas más peleas en el amateurismo, lo que te hace más hábil, te da mucha más experiencia. Joe Smith aún cuenta con el poder y un gran corazón. Esta es una interesante pelea”, comentó Dmitry Bivol.

Y agregó: “Obviamente quiero la pelea con el ganador de esta pelea”. Cabe recordar que el próximo 18 de junio en el Madison Square Garde se enfrentarán el ruso y el estadounidense por los Títulos Mundiales CMB, FIB, OMB y The Ring bajo la promoción de Top Rank.

Dmitry Bivol felicitó a quienes apostaron en contra de Canelo

Tras el combate en Las Vegas, una de las imágenes que dio vuelta por todas las redes sociales fue la de Floyd Mayweather, quien mostró que apostó en contra de Canelo Álvarez. Debido a esto Dmitry Bivol felicitó a quienes hayan apostado a su favor al decir "Tengo un mensaje para las personas que apostaron por mí. ¡Felicidades, chicos!".