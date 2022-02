En la noche de ayer se confirmó que se pospones la pelea entre Jermell Charlo y Brian Castaño por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring por una lesión del argentino. Tras darse a conocer la noticia crece la confusión, debido a que no hay nada claro sobre la posible fecha de la pelea, y el estadounidense apuntó contra el sudamericano porque piensa que miente.

Mucha confusión hay en las 154 libras debido a que se espera que el próximo 19 de marzo se enfrenten Charlo y Castaño por el indiscutible de la categoría, pero esto no sucederá debido a que el bonaerense tiene acusa una lesión en uno de sus bíceps. En el medio de esto, hay peleas eliminatorias en cada organismo que esperan tener al ganador para enfrentarlo.

Por otra parte, en el día de ayer el presidente de la OMB, Paco Varcacell, lanzó un tuit diciendo que no habría pelea unificatoria y culpó a Castaño por esto, por lo que su manager, Sebastián Contursi, salió a defender al argentino al decir que no se debe culpar a un boxeador por una lesión. Por su parte, Jermell Charlo, tras darse a conocer la noticia, comentó que no le cree nada al decir “Dos veces seguidas intentaron hacer el mismo truco, no me lo creo. No, no lo compro".

¿Habrá revancha entre Jermall Charlo y Brian Castaño?

Por el momento el panorama es poco claro debido a que el argentino busca que se posponga la pelea para el próximo mes de abril, por lo que abría que buscar fecha en el regreso de Ryan Garcia, el choque entre Óscar Valdez vs. Shakur Stevenso, y la unificación entre Katie Taylor vs. Amanda Serrano. A esto se le suma las peleas mandatorias que tiene cada boxeador.

En el caso de Brian Castaño el debería defender su Título Mundial OMB ante Tim Tszyu, número uno del ranking, quien presiona por ser él el próximo rival del estadounidense. Por su parte, Jermell Charlo debe pelear ante Bakhram Murtazaliev, número uno del ranking FIB, y Israil Madrimov, número uno de la AMB.