El último fin de semana Gervonta Davis tuvo que dar batalla para mantener su invicto ante Isaac el Pitbull Cruz y así defender con éxito su Título Mundial AMB Ligero. Por otra parte, en las últimas horas, The Tank confirmó que abandona el Título Mundial Súper Ligero y parce que se asienta definitivamente en las 135 libras.

El peleador de Floyd Mayweather tuvo ha logrado tener tres grandes presentaciones desde el 2020 tras enfrentar a Leo Santa Cruz de la cual salió con la mano en alto con una enorme victoria por la vía rápida. A ella se le suma su paso en las 140 libras dio que hablar cuando derrotó por la vía de cloroformo al mexicoamericano Mario Barrios.

Sin embargo, ante el Pitbull Cruz, Gervonta Davis parece haber encontrado su límite en la categoría luego de haber ganado es último fin de semana y defender con éxito su título mundial ligero AMB ya que dejaría vacante su cetro mundial de los súper ligeros. “Gervonta Davis informó a la AMB que solo mantendrá su cinturón de peso ligero. Gervonta tenía cinco días después de su pelea del domingo pasado para elegir una división y decidió quedarse en las 135 libras”, explicó la Asociación Mundial del Boxeo en las últimas horas.

De esta manera, The Tank se queda en una de las categorías más atractivas de la actualidad con nombres como George Kambosos, Vasyl Lomachenko, Devin Haney, Ryan Garcia y Jorge Linares, que en sus últimas presentaciones se han mostrado como grandes rivales para él. Sin embargo, la gran pregunta a responder es con quién hará negocio Floyd Mayweather Promotion ya que The Tank tiene un acuerdo exclusivo con PBC y ShowTime por lo que no podría enfrentar a boxeadores de Top Rank, Matchroom Boxing y Golden Boy Promotion.

A pesar de esto, Gervonta Davis tiene una salida para realizar una buena presentación en el 2022 y ese sería el campeón unificado de las 135 libras, Kambosos. El australiano es agente libre, por lo que tranquilamente puede subir al ring y pelear ante el protegido de Floyd Mayweather en su primera defensa mundialista.