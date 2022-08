La revancha que Oleksandr Usyk y Anthony Joshua protagonizarán el próximo sábado 20 de agosto en el Jeddah Superdome de Arabia Saudita tendrá un título más en juego que acaba de dejar vacante Tyson Fury después de asumirse retirado tras muchas idas y vueltas, y de no llegar a un acuerdo para concretar una trilogía ante Dereck Chisora.

"Muchísimas gracias a todos los que contribuyeron a mi carrera a lo largo de los años. Después de largas y duras conversaciones, finalmente decidí alejarme y en mi 34 cumpleaños digo ‘bon voyage’ (buen viaje)”, escribió El Rey de los Gitanos en su cuenta de Instagram. Y aunque el CMB todavía no le ha retirado su cinturón de campeón mundial, sí lo hizo la revista The Ring.

Así lo confirmó el periodista Michael Benson, anunciando además que el mismo iba a ponerse en juego en el combate entre Usyk, ranqueado número uno por la revista, y Joshua, ranqueado número dos. Este cinturón se suma a los de la OMB, la AMB y la FIB que el ucraniano arrebató al británico el pasado 25 de septiembre, además de un título de un organismo de segundo orden como la OIB.

El propio Tyson Fury fue consultado sobre el hecho de que The Ring le haya quitado tan rápido el título de campeón y no pareció hacerse mayores problemas por ello. "Para ser honesto contigo, y siempre lo he dicho, realmente me importa un carajo lo que la gente piense de mí. No me importa cómo me recuerden", manifestó.