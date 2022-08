Tyson Fury está logrando volver a ser el centro de atención incluso cuando se había dicho retitado y ayer mismo se enfrentaron los otros dos mejores nombres de la división, Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, en una revancha que puso en juego los títulos mundiales de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB.

Apenas consumada la victoria del ucraniano en decisión dividia, que le permitió conservar los cinturones que le había arrebatado a AJ el pasado 25 de septiembre en Londres, Fury deslizó que estaba dispuesto a desdecirse por enésima vez de su decisión de retirarse para pelear ante Usyk por el campeonato mundial indiscutible.

Es que aunque no está haciendo demasiados esfuerzos por probarlo, El Rey de los Gitanos está convencido de ser el mejor peleador en el peso pesado y el que ofrece un mejor espectáculo a los fanáticos, al punto que calificó con un enorme desaprobado la revancha que Usyk y Joshua tuvieron en Arabia Saudita.

“Tengo que ser honesto con ustedes, muchachos. Después de ver eso, ambos eran una mierda. Fue una de las peores peleas por el título de peso pesado que he visto. Fue una mierda. Podría aniquilarlos a ambos en una misma noche", expresó fiel a su estilo en una historia que compartió desde su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Usyk sobre la posibilidad de enfrentar a Tyson Fury?

Consumada una nueva victoria ante Anthony Joshua, Oleksandr Usyk fue consultado sobre qué tan posible veía la posibilidad de enfrentar a continuación a Tyson Fury por el campeonato mundial indiscutible de los pesos pesados. "Estoy seguro de que Tyson Fury aún no se ha retirado. Estoy convencido de que quiere pelear conmigo. Quiero pelear con él. Si no peleo con Tyson Fury, no estoy peleando en absoluto", respondió.