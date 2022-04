Tyson Fury vs Dillian Whyte: Fecha, hora y canal para ver la pelea por el título mundial de peso pesado del CMB

Este sábado 23 de abril se paralizará el Reino Unido con el combate que en el estadio de Wembley protagonizarán Tyson Fury, quien estará exponiendo el título mundial de peso pesado del CMB, y Dillian Whyte, quien finalmente consiguió la oportunidad que venía persiguiendo hace más de dos años.

Mucho más allá del condimento especial que significa el duelo de peledores británicos, por el que el presidente del CMB Mauricio Sulaimán decidió que se ponga en juego también un nuevo cinturón que lleva el nombre de Union Belt, la pelea ganó en trascendencia mundial luego que el propio Fury deslizara que esta podría ser la última de su carrera profesional.

"Estaré feliz de volver a Morecambe y que me dejen solo. Voy a borrar mi Instagram, me estoy alejando de eso de ser una estrella. Quiero que me dejen sola para vivir mi vida normalita", viene de decir el Rey de los Gitanos. Y se cree que solo la posibilidad de pelear pronto por el campeonato mundial indiscutible de la división ante Oleksandr Usyk, siempre que derrote a Dillian Whyte, podría retenerlo un tiempo más en los cuadriláteros.

Tyson Fury solo ha peleado con Deontay Wilder en los últimos dos años y medio. En febrero de 2020 lo derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto y ya en octubre de 2021 le repitió la dosis noqueándolo en el undécimo. También Whyte viene de tener el mismo oponente en sus últimas dos presentaciones. En agosto de 2020 fue sorprendido y noqueado por Alexander Povetkin en el quinto asalto, mientras que en marzo del año pasado se tomó revancha del ruso derrotándolo por nocaut técnico en el cuarto round.

Horarios y canales de Tyson Fury vs Dillian Whyte

La cartelera organizada por Top Rank y Frank Warren en el Wembley Stadium, que será estelarizada por Tyson Fury y Dillian Whyte podrá verse en los Estados Unidos y América Latina por la pantalla de ESPN. En territorio estadounidense se deberá contratar un servicio de pay per view que será brindado por ESPN Plus, con hora de inicio prevista para las 14 del Este. En América Latina, la transmisión de la cartelera quedará a cargo de ESPN Knockout, para Star Plus, y podrá sintonizarse desde las 14.00 de Argentina y Uruguay; las 13.00 de Chile y Venezuela; y las 12.00 de México, Colombia, Ecuador y Perú.

Cartelera completa

Tyson Fury vs Dillian Whyte // Por el título mundial de peso pesado del CMB

Isaac Lowe vs Nick Ball // Por el título Silver vacante de peso pluma del CMB

Anthony Cacace vs Jonathan Romero // Por el título Internacional vacante de peso súper pluma de la OMB

David Adeleye vs Chris Healey // Peso pesado

Tommy Fury vs Daniel Bocianski // Peso semipesado

Kurt Walker vs Stefan Nicolae // Peso súper pluma

Karol Itauma vs Michal Ciach // Peso semipesado

Royston Barney-Smith vs Constantin Radoi // Peso súper pluma