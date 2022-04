Tyson Fury vs. Dillian Whyte: Desde Wembley se enfrentan por el Título Mundial CMB Pesado

Mañana por la tarde Tyson Fury y Dillian Whyte se enfrentarán por el Título Mundial Pesado CMB en Wembley Stadium. Por otra parte, en el día de hoy ambos superaron el pesaje sin ningún tipo de problema donde el Rey de los Gitanos mostró un gran estado físico.

La presencia del actual campeón del mundo del Consejo Mundial del Boxeo en los completos revolucionó la categoría debido a que estaba dividida entre Deontay Wilder y Anthony Joshua. Sin embargo, con su llegada el show apareció en unos de los pesos más importante de la actualidad. De todas maneras, el británico comentó que esta sería su última pelea.

Por otra parte, en frente arriba un Dillian Whyte que es Campeón Interino de los Pesados desde hace dos años y viene exigiendo la pelea mandatoria ante Tyson Fury. Debido a esto, el británico le protestó en el día de hoy a Mauricio Sulaiman a quien acusa de haberle arruinado su negocio. “Este es mi futuro y mi futuro se ha visto afectado por esto. Mi nombre, mi negocio se ha visto afectado por esto. Me han chingad** correctamente, correctamente, y me ha costado millones estar aquí. Millones”, expresó según lo informado por GivemeSports.

Por otra parte, a diferencia de otros pesajes del Rey de los Gitanos, este fue muy tranquilo debido a que hubo risas y baile. Por otro lado, Tyson Fury marcó 264.8 libras minetras que Dillian Whyte pesó 253.3 libras.

Dónde ver la pelea por el Título Mundial CMB Pesado

El combate será promocionado por Top Rank y transmitido por ESPN para todo el mundo. En territorio estadounidense se deberá contratar un servicio de pay per view que será brindado por ESPN Plus, con hora de inicio prevista para las 13:00 del Este, 10:00 del Pacífico y 12:00 del Centro. Por otro lado en la transmisión de la cartelera quedará a cargo de ESPN Knockout, para Star Plus, y podrá sintonizarse desde las 14:00 de Argentina y Uruguay; las 13.00 de Chile y Venezuela; y las 12.00 de México, Colombia, Ecuador y Perú.

Cartelera completa

Tyson Fury vs Dillian Whyte // Por el título mundial de peso pesado del CMB

Isaac Lowe vs Nick Ball // Por el título Silver vacante de peso pluma del CMB

Anthony Cacace vs Jonathan Romero // Por el título Internacional vacante de peso súper pluma de la OMB

David Adeleye vs Chris Healey // Peso pesado

Tommy Fury vs Daniel Bocianski // Peso semipesado

Kurt Walker vs Stefan Nicolae // Peso súper pluma

Karol Itauma vs Michal Ciach // Peso semipesado

Royston Barney-Smith vs Constantin Radoi // Peso súper pluma