En las últimas semanas Julio César Chávez confirmó que regresa al ring contra David Zegarra tras haber estado en rehabilitación. Por otra parte, en las últimas horas, el excampeón del mundo mexicano, la Chiquita González, dijo que el hijo de la leyenda puede volver a ser campeón, pero tiene que entrenar para lograrlo.

La vida del hijo del César del Boxeo cayó en una debacle luego de que no haya podido con el argentino Sergio Maravilla Martínez cuando defendió su Título Mundial Mediano CMB. Desde aquella noche, Junior no pudo tener una buena presentación ante rivales de primer nivel como Canelo Álvarez o Daniel Jacobs contra los que no pudo hacerle frente en ningún momento.

A pesar de esto, el excampeón del mundo confirmó que regresa el próximo 18 de diciembre ante David Zegarra en el Estadio Sinaloa. Por otro lado, a pesar de que todo lo den por muerto, la Chiquita González considera que todavía puede volver a ser uno gran peleador, pero advirtió que debe trabajar.

“Él tiene con qué para ser figura. Pero que se dedique, que haga las cosas bien, eso es lo que debe de hacer”, comentó el exboxeador en una entrevista a Izquierdazo. Y agregó: “Para mí sí tiene con qué destacar nuevamente. Pero que se prepare, que se dedique, sé que él puede hacer mucho más dedicándose”.

Por último, la Chiquita González comentó que lo conoce desde chico y que sabe las buenas aptitudes que tiene. “Lo conozco desde niño y sé que le echa muchas ganas. Y si regresa sólo le recomiendo que le ponga todas las ganas del mundo. Si puede ser campeón otra vez, pero es con mucha disciplina”, expresó.