Saúl Canelo Álvarez no para deja de lado su entrenamiento de cara a la pelea frente a John Ryder, por lo que en las últimas horas llevó adelante un entrenamiento a puertas abiertas. Por otra parte, ante los medios de comunicación, el mexicano lanzó munición pesada para quitarle valor a la carrera de David Benavídez.

El pasado sábado 25 de marzo, el Monstruo Mexicano tuvo un gran regreso para darle vuelta un combate complicado contra Caleb Plant, quien había comenzado arriba en las tarjetas. Sin embargo, desde el sexto en adelante el peleador Phoenix le dio una paliza para alzarse con el Título Mundial Interino CMB Supermediano y se ganó su rol de retador mundialista al cetro Verde y Oro.

Por otra parte, Canelo Álvarez mantiene su entrenamiento de cara al choque frente John Ryder para defender sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. En el Estadio Akron. A su vez, en una práctica a puertas abiertas, el mexicano lanzó munición pesada para quitarle valor al Bandera Roja.

“Se ve como un monstruo con peleadores diferentes, pero arriba del ring, no es lo mismo tenerme a mí que a otros peleadores. Ya los vimos con Golovkin, era lo mismo que decían, que era el noqueador, el monstruo. Y a final de cuentas, ¿qué hizo?", expresó a los medios de comunicación.

Y agregó: “Siempre me ponen a uno, era Golovkin, era Trout, era Lara. Siempre me ponían a uno, que me dían que no le iba pelear porque era un monstruo. Sí, es un monstruo, ¿con quién? No es lo mismo tener a mí que tener a otros peleadores”. Además, marcó que quiere grandes retos y busca la revancha contra Dmitry Bivol.