¿Ya no será indiscutible? Creen que Canelo Álvarez puede dejar vacante un cinturón

Con Saúl El Canelo Álvarez recuperándose de una cirugía de muñeca a la que se sometió tras su victoria en decisión unánime en la trilogía ante Gennady Golovkin, que le permitió defender con éxito su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano, es demasiado pronto para pensar qué vendrá para él en el futuro.

Claro que la posibilidad de hacer una revancha ante Dmitry Bivol, campeón mundial de peso semipesado de la AMB que lo derrotó en mayo, se roba todas las miradas, aunque tal vez no sea el combate ideal, por los riesgos que supone, para el regreso del tapatío tras una lesión que no sabrá qué tan bien curó hasta que esté otra vez en el cuadrilátero.

Pensando en esa revancha ante el ruso, Eddie Hearn sugirió que podría ser en las 168 libras donde Canelo es indiscutible, aunque Bivol preferiría hacer valer el hecho de que fue él quien ganó la primera pelea y volver a hacerlo en las 175. Pensando en el peso súper mediano, hay muchos peleadores persiguiendo los cinturones de Canelo.

Quien lleva mucho tiempo insistiendo por tener esa oportunidad es David Benavídez, excampeón mundial del CMB que volvió a ganarse la oportunidad de pelear por el cinturón de dicho organismo al imponerse en la pelea eliminatoria ante David Lemieux, por nocaut técnico en el tercer asalto.

Sin embargo, su padre y entrenador cree que Canelo Álvarez seguirá esquivándolo, al punto que sería incluso capaz de perder el status de campeón mundial indiscutible con tal de no enfrentar a su hijo. "Para ser honesto, Canelo no enfrentará a David Benavídez", comenzó diciendo en diálogo con Izquierdazo.

Y agregó: “Creo que intentará dejar vacante ese cinturón. Pretenderá estar enojado y no aceptará la pelea con David Benavidez. Creo que sus fanáticos no estarán contentos y creo que eso será una mancha en su carrera. Creo que poco a poco los organismos sancionadores lo irán despojando de sus cinturones si no hacen lo que ordena".