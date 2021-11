Desde que se comenzó a hablar con algunas certezas del regreso de Andy Ruiz a los cuadriláteros tras su pelea del primero de mayo con triunfo en decisión unánime sobre Chris Arreola, tres eran las opciones que se habían puesto sobre la mesa pensando en el que podía ser su rival: Luis Ortiz, Adam Kownacki y Charles Martin.

La semana pasada, el propio Rocky mexicano confirmó a través de sus redes sociales que ese retorno estaba cerca y que muy pronto habría novedades sobre el que será su segundo combate desde que se entrena a las órdenes de Eddy Reynoso con el Canelo Team, buscando desandar el camino que lo lleve a coronarse otra vez como campeón entre los pesados.

Y vaya si han sido grandes las últimas noticias, pues se deslizó que está sobre la mesa la posibilidad de que Andy Ruiz se mida cara a cara con otro excampeón mundial de la categoría como Deontay Wilder, quien viene de ser derrotado una vez más por Tyson Fury en la trilogía de combates entre ambos.

"Estoy listo para hacerlo y creo que sería una pelea increíble. Ambos somos partes del mismo equipo de promoción (Premier Boxing Champions) y todo es negociable. No me importaría subirme al ring con él y siento que puedo vencerlo. Tenemos que hacerlo", le dijo el propio Destroyer a Brian Custer.

Además, Ruiz se refirió al último combate que tuvieron Wilder y Fury: "Fue una pelea increíble. Iban de ida y vuelta y no sabía quién iba a ganar. Deontay tiene el corazón de un león. No quiso darse por vencido y siguió yendo. Seguía levantándose, cayendo y levantándose. Me quito el sombrero ante Tyson Fury. Hizo lo suyo", destacó.