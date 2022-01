El pasado 25 de septiembre, siendo absolutamente local en el estadio del Tottenham, Anthony Joshua se vio sorprendido por el talento y la mentalidad avasallante de Oleksandr Usyk, siendo derrotado en decisión unánime y dejando escapar los títulos mundiales de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB.

Sabiendo que muy probablemente tendrá la oportunidad de tomarse revancha del ucraniano en el primer semestre de este año, AJ reveló que antes de volver a enfocarse plenamente en los entrenamientos para no dejar escapar la oportunidad de redimirse se vio realmente afectado por la derrota.

"Tengo altas expectativas sobre mí mismo. Por eso sentí que cuando perdí la primera vez (ante Ruiz) existieron razones y por eso nunca puse excusas. Tomé mi pérdida, pero sabía que la recuperaría. Pero esta derrota (con Usyk) me dolió porque estaba al cien por ciento. No hubo problemas. Todo estaba bien. Simplemente entré allí y perdí contra el mejor hombre en la noche. Y me dolió", le dijo a Sky Sports.

"A la vez ahora me ha dado una gran motivación. En ese momento, mentalmente me mató. Luché para regresar y ahora se que me redimiré. Vamos a centrarnos en la calidad del entrenamiento. Todo tiene que venir de arriba hacia abajo. Yo soy la última pieza", agregó.

Y concluyó: "Estamos hablando de la planificación del juego, la mentalidad, el entrenamiento mental, nuestro enfoque del combate y lo que estamos obteniendo de él, las necesidades dietéticas, el sueño, la recuperación, el entrenamiento de la mentalidad de lo que estoy escuchando musicalmente, discursos motivacionales y cosas como esas. Esta es la etapa más grande de mi carrera, peleando por el campeonato mundial de peso pesado".