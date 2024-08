Andy Ruiz volvió a pelear tras casi dos años este sábado 3 de agosto en California ante Jarrell Miller. El resultado final fue empate mayoritario y el regreso de alguien que supo dominar la división de los pesos pesados alegró a muchos amantes del deporte, pero lo cierto es que la vida extradeportiva del gigante atormenta a su presente boxístico.

ver también Óscar de la Hoya se metió en el caso Imane Khelif y trató de hombre a la boxeadora de los Juegos Olímpicos

La grave acusación que recibió Andy Ruiz por parte de su expareja, Julia Lemus

Julia Lemus, expareja de Ruiz, lo denunció por delitos atroces y hasta ahora solo pudo conseguir una orden de alejamiento para que Ruiz no se acerca a ella. Específicamente, la denuncia fue por violencia doméstica y por abuso sexual.

En sus declaraciones la propia Lemus detalló después de contar que Ruiz la apuntó con AK-47: “Él me dijo que me callara y entonces noté que las armas no tenían balas, por lo que él comenzó a decirme que estaba siendo muy dramática”.

Lo que acusó Lemus fue que desde 2019 hasta febrero de este año Ruiz la violó en, al menos, seis oportunidades, algo que le generó un gran daño físico y psicológico que no pudo ocultar más antes de ir a la Justicia.

Andy Ruiz volvió al boxeo en medio de una grave denuncia que involucra violencia domestica y abuso sexual. (GETTY IMAGES)

La orden de alejamiento se emitió en abril y tiene una duración de tres años, por lo que todo es muy reciente y, pese a que la incógnita deportiva está en ver cuales serán los pasos a seguir de Ruiz para descifrar sus intenciones competitivas, la realidad es que no se puede pasar por alto algo tan grave como la acusación que recayó sobre su persona.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Ruiz acusa a Lemus de haberle robado 250.000 dólares y niega rotundamente las acusaciones de su expareja, por lo que se trata de una historia que seguirá teniendo varios capítulos en la Justicia hasta encontrar un dictamen final.

ver también José el Rayo Valenzuela venció al Pitbull Cruz en una polémica decisión y ganó el título superligero de la AMB

La presentación de Andy este sábado frente a Jarrell Miller dejó una buena imagen en lo deportivo, ya que el mexicano se reencontró con algunos de sus mejores golpes. Aunque su presentación no fue la más vistosa, se resaltó que pudo llegar al final de los 12 asaltos con entereza desde lo físico pese a haber sufrido una terrible lesión en una de sus manos.