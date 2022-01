Tras coronarse campeón mundial indiscutible en la división de peso súper mediano gracias a su victoria del 6 de noviembre ante Caleb Plant, Canelo Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso sorprendieron al mundo al reclamar la oportunidad de que el tapatío sea elevado como retador mandatorio al título mundial de peso crucero del CMB.

Pero teniendo en cuenta que Ilunga Makabu, dueño de ese cinturón, debe cumplir primero con una defensa obligatoria ante Thabiso Mchunu, Canelo deberá pensar en otro oponente si es que finalmente quiere ver acción en el fin de semana de Cinco de Mayo, lo que ya es una tradición para él.

Por otra parte, tras su victoria ante Plant el mexicano había anunciado que iba a tomarse un breve descanso del gimnasio y que en enero iba a reunirse con Eddy Reynoso para terminar de delinear su futuro inmediato. Llegada la fecha, fue el propio Canelo quien dejó todo en manos de su entrenador.

"No me importa quién puede llegar a ser mi próximo rival. Realmente no me importa. Lo que sea que Eddy Reynoso quiera, estaré listo para eso. Estoy listo para todo", dijo Canelo, quien fue elegido por The Ring como el Boxeador del Año, en diálogo con Fox Sports Estados Unidos.

Refiriéndose también a las acusaciones de estar esquivando a los mejores peleadores de las 168 y las 175 libras, el mexicano agregó: “Solo quiero pelear contra los mejores, y eso es todo y hacer historia. No me importa quién esté ahí. Estoy listo para cualquiera”.