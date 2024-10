Los fanáticos quieren ver pelear a Canelo Álvarez de manera constante. Claro, las presentaciones del mexicano son tan buenas que el público desea que se den de una manera más seguida, pero la realidad es que los tiempos de los boxeadores implican largos meses de preparación y es por eso que las especulaciones se vuelven una constante. En ese contexto, ya se le está buscando nuevo rival al campeón de los supermedianos y hay uno que está esperando su oportunidad de manera desesperada.

El posible rival de Canelo Álvarez que está desesperado por tener esa pelea

El nombre es Christian Mbilli. El francés que tiene un récord de 28-0 está ubicado como el mejor del mundo en la división y aparece como el retador más próximo para Saúl. El francés de 29 años tuvo su última pelea en agosto ante Sergiy Derevyanchenko y se quedó con la victoria por la vía de la decisión unánime.

Esa pelea, le sirvió a Mbilli para dar un golpe en la mesa que le permitió alzar la voz con argumentos suficientes para expresar que tiene pergaminos para subirse al cuadrilátero con Canelo. Para Saúl esto no significa un gran reto y no porque el francés no tenga cualidades, sino porque el nombre propio no genera mucho entusiasmo.

Aún así, destacando su velocidad, agilidad, buena destreza para manejar los tiempos del combate y ser explosivo para lanzar golpes de poder que le dieron 23 de sus 28 victorias por nocaut, el líder de Top Rank, Bob Arum, sostuvo que Mbilli es el rival perfecto para Canelo.

“Christian Mbilli es ahora el contendiente número uno del CMB y la AMB para la corona de peso supermediano que ostenta Canelo Álvarez. Una pelea de ambos en mayo sería un espectáculo emocionante, ya que Mbilli es un boxeador de acción y pegada incesante”, explicó Arum.

A su vez, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el tapatío suba a las 175 libras para enfrentarse a Artur Beterbiev, quien recientemente se transformó en campeón unificado de los semipesados. Esto parte del deseo de quien maneja gran parte del mundo del boxeo en la actualidad, el jeque árabe Turki Al-Alshikh.