Después de vencer por nocaut técnico en el séptimo asalto a Kyrone Davis, el 13 de noviembre en Phoenix, David Benavídez cerró 2021 pidiendo porSaúl El Canelo Álvarez y ha comenzado 2022 de la misma manera, aunque sabe que de momento el tapatío tiene otros planes lejos de la división de peso súper mediano en la que se coronó campeón mundial indiscutible.

Uno de esos cuatro cinturones que reunió en las 168 libras, el del CMB, perteneció precisamente al Bandera Roja, aunque lo dejó escapar en dos oportunidades sin que ello le signifique haber perdido su invicto que ya es de 25 peleas. La primera vez fue a causa de el positivo que arrojó en un control de dopaje. La segunda, tras reconquistarlo, por no dar el peso en la balanza para su defensa ante Roamer Angulo.

Pero Benavídez quiere redimirse de sus errores y volver a conquistar no solo ese título sino el campeonato mundial indiscutible que ostenta Canelo. Es por eso que en sus últimas declaraciones a la prensa ha puesto presión sobre el tapatío y le ha avisado lo que sucederá si no le concede la pelea.

"He estado golpeando a la gente a la que tengo que vencer ... a la gente le encanta verme pelear, así que ¿por qué no querría pelear conmigo? Siento que sería una gran pelea para los fanáticos y para el boxeo. Si no pelean conmigo ahora tendrán que verme en el futuro, porque no voy a irme a ninguna parte", comenzó diciendo en diálogo con Calling Russ Anber Podcast.

Y agregó: "Si se va a quedar en 168, debería pelear contra el número uno en 168. Luchó contra el contendiente número uno cuando el título del CMB estaba vacante, Yildrim. No ha peleado con nadie y lo cuidó. Si va a estar en 168, tiene que pelear conmigo. Si no va a estar en 168, que deje vacantes todos sus títulos".