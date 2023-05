Saúl Álvarez no es solo un peleador que va al frente, sino que además una persona que toma fuertes decisiones con su vida y la de su familia. Debido a esto, repasamos la vez que negoció con secuestradores la liberación de su hermano previo al combate con Rocky Filding.

Post combate contra Floyd Mayweather, el peleador de Eddy Reynoso se ha convertido en el sucesor de Money porque genera millones de dólares al momento de subir al ring. Debido a esto, está más expuesto y se le acercan grandes negocios como su propia cadena de gasolinerías en México.

Por otro lado, como decíamos no todo son buenas noticias para Saúl Álvarez debido a que en 2018 tuvo que enfrentar a secuestradores para que liberen a su hermano. “Un lunes antes de la pelea en 2018, en el teléfono negocié durante tres días para que los cabrones lo soltaran. Después de negociar todavía pensé: ‘¿Qué habría sido si hubiera sido mi hija, mi mamá o mi papá?’ Habría sido más difícil todavía y además tenía la pelea el sábado, mil entrevistas y nunca nadie supo”, comentó en entrevista con In Depth With.

Y agregó: “Cuanto te llaman para decir que tu hermano está secuestrado te vuelves loco en ese instante, entonces decidí que debía tomarme un momento para calmarte porque tenía una pelea en puerta y quería solucionarlo”.

Por otro lado, fiel a su estilo, el tapatío habló de la seguridad de México y los tundió al marcar que podían estar involucrados. “Es muy complicado en México, porque a lo mejor ellos (los policías) estaban involucrados en la situación. Creo que sí estaban involucrados”, cerró Saúl Álvarez.