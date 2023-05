Julio César Chávez Jr no ha tenido el mejor inicio de 2023 debido a que salió de rehabilitación, pero tuvo una recaída que lo dejó afuera de su regreso a los cuadriláteros. Por otro lado, a semanas de que se diera a conocer esto, su esposa, Frida Muñoz, rompió el silencio para hablar del momento que vive su esposo.

Las palabras del César del Boxeo fueron muy claras al momento de explicar lo que estaba viviendo su hijo, quien había confirmado que tuvo una recaída. En diálogos con David Faitelson, el excampeón del mundo explicó que su hijo consumió ansiolítico cuando sabe que no debe tomar ningún tipo de pastilla.

Por otro lado, quien apareció en las últimas horas y rompió el silencio fue Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr, quien explicó cómo es su vida con su esposo. “Estamos adaptándonos, no todo va a ser perfecto y ya el tiempo dirá si va a ser para siempre o cómo fluyen las cosas. Me platica de las situaciones que vivió adentro, pero siento que eso lo hizo más fuerte. Cuando alguien está dentro de un centro de rehabilitación no es garantía de que nunca más vaya (a recaer)”, comentó a Nelssie Carrillo.

Y agregó: “Está echándole muchas ganas y espero que así sea. Mientras él está sin las pastillas somos una muy bonita, porque él una muy buena persona y nos llevamos bien”. Por otra parte, Muñoz dio detalles de lo que sucede cuando consume una pastilla Chávez Jr.

“Cuando a ese tipo de cosas no está padre porque llegan los celos y sentimientos insanos que llevan al conflicto. Primero Dios ojalá siga así y podamos estar unidos para siempre, ¿por qué no?”, expresó Frida Muñoz. Y añadió que “Él es quien se tiene que recuperar. El día de mañana es quien tiene que recuperar su vida, ser feliz y disfrutar lo que antes no ha sabido valorar. Yo le digo que él es un ejemplo de vida”.