Solo hace unas horas, desde el portal británico The Telegraph se avanzó que la pelea por el campeonato mundial indiscutible de peso pesado entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk podía llegar a realizarse debido a que Anthony Joshua había aceptado una oferta de 15 millones de libras para hacerse a un lado de la revancha ante el ucraniano.

Esta noticia tardó poco tiempo en llegar a oidos del excampeón mundial de la AMB, la FIB y la OMB, quien no se lo tomó nada bien y salió a hacer un descargo desde sus redes sociales. "¿Sabés que es lo malo de todas esas notas? Que yo no les di una entrevista. ¿De dónde sacaron esas personas la información", comenzó diciendo.

Y agregó: "Estoy escuchando a gente decir que AJ aceptó 15 millones de libras para dar el paso al costado. No firmé ningún contrato. No vi ningún contrato. Entonces, dejen de decir mierda si no sale nada de mi. Soy el hombre en control de mi destino y mi negocio. Soy un individuo inteligente que calcula sus decisiones a cada paso. No escuchen mierda de otras fuentes. Cuando tenga algo que decir, se los dire".

Anthony Joshua perdió los títulos mundiales de la AMB, la FIB y la OMB por segunda vez en su carrera el último 25 de septiembre en el estadio del Tottenham, siendo derrotado por el desde entonces campeón Oleksandr Usyk en decisión unánime. Desde ese momento, pidió a su promotor Eddie Hearn poder negociar una revancha inmediata para recuperar sus cinturones como ya lo había hecho tras perderlos ante Andy Ruiz.

Por el lado de Tyson Fury, negociaba una defensa de su título del CMB ante Dillian Whyte hasta que las gestiones se estancaron y fue en ese momento que junto a su promotor Bob Arum, de Top Rank, entendió que tal vez era bueno pelear por el campeonato mundial indiscutible como siguiente paso.