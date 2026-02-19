La creación de Zuffa Boxing, la nueva promotora liderada por el Dana White, dueño de UFC, fue motivo de enormes discordias en el boxeo. El negocio se repartió y nuevas formas llegaron para intentar cambiar el juego: alguien termina descontento. Eddie Hearn, histórico manager, se expresó al respecto de la situación y tuvo palabras muy duras con su par.

Para Hearn, Zuffa Boxing carece de sentido. Lo que entiende Eddie es que la promotora no presenta figuras de primer nivel como para poder captar la atención del mundo y que está sorprendido por Dana, con quien creyó que en algún momento podría haber trabajado en el mismo bando y no por separado como está sucediendo en el presente.

Eddie Hearn destrozó a Dana White con sus dichos

“Es muy extraño porque, siendo honesto contigo, no diría que me besaba el trasero, pero Dana siempre ha sido muy elogioso con nuestra empresa y conmigo como promotor. Pero decir que no tengo visión sí que es bastante raro. Ahora mismo, cuando hablas de Zuffa o como se llame, ¿cuál es su visión? ¿Poner a Max Kellerman a decirle a todo el mundo que Callum Walsh es el próximo Roy Jones? ¿Qué clase de maldita visión es esa?”, le comentó Hearn a The Stomping Ground.

Eddie Hearn no acepta la llegada de Zuffa Boxing al deporte. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “O mejor todavía, ‘aquí tienen un cinturón, es de Zuffa, miren la visión’. Eso no es visión, eso es control. La realidad es que cuando dice que no podemos competir, ellos no pueden competir en este mundo tan despiadado del boxeo, porque es un ambiente duro y no quieren competir. Quieren crear su propio mundo”.

“Ahora mismo, si comparas las funciones de Matchroom con las de Zuffa, francamente, las de Zuffa son una completa basura. Van a mejorar, van a firmar grandes peleadores y van a gastar y desperdiciar mucho dinero. Ya lo he dicho antes, son gente inteligente, pero ahora están tratando de manipular a los aficionados, y no entienden lo inteligentes que son los fans del boxeo. No puedes armar estas carteleras y decir que es el mejor contra el mejor cuando, sinceramente, no lo es”, concluyó.

Parece que la guerra de promotores se ha desatado. La realidad es que White no suele responder a estos ataques, pero en su discurso repetido sostiene que Zuffa Boxing busca romper con una tradición obsoleta del boxeo que necesita aires y propósitos nuevos para evolucionar tanto como otras disciplinas.

