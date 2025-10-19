El boxeo está cambiando desde la inclusión de Dana White, el presidente de UFC, en el deporte de los cuadriláteros. Esto ha generado un enorme malestar entre los que hacen al pugilismo hace años, quienes expresan que el empresario está destruyendo todo lo construido para sacar rédito propio, sin importarle las decisiones que tenga que tomar. Óscar de la Hoya fue muy duro en ese sentido y destrozó al promotor.

Lo que afirmó Golden Boy mediante un polémico descargo es que a White no le importa el boxeo y que solamente está pensando en sus negocios personales. Además, señaló que los boxeadores van camino a estar sometidos bajo órdenes estrictas como sucede en UFC, donde la posibilidad de elegir libremente se ha visto cuestionada en más de una ocasión.

Los duros comentarios de Óscar de la Hoya a Dana White

En ese contexto, de la Hoya cargó contra la nueva promotora emergente lanzada por White, TKO, a la cual sentención de haber llegado para destruir al deporte. Para Óscar, las formas de Dana no están siendo para nada conciliadoras, sino más bien todo lo contrario, debido a que el mexicano afirma que su par norteamericano no desea trabajar en equipo, ya que priorizaría su negocio de manera independiente al resto.

Óscar de la Hoya destrozó a Dana White y a su nueva promotora. (GETTY IMAGES)

La Comisión Atlética del Estado de California celebró una audiencia discreta en la que votó a favor de aprobar los cambios propuestos a la Ley Muhammad Ali. TKO ha estado pidiendo estos cambios para poder perjudicar a los peleadores con su nueva liga”, manifestó de la Hoya en sus redes sociales.

Por otro lado, expresó: “TKO está cambiando activamente la legislación para poder joder abiertamente a los peleadores. Los peleadores estarán atrapados en una dictadura sin voz ni derechos, mientras TKO se lleva todo su dinero, igual que lo ha hecho la UFC. Así que, Dana, no sabes nada de boxeo. Te importa un bledo nuestra historia, te importan menos los peleadores”.