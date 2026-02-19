El boxeo se estancó en el pasado

Situaciones repetidas, hechos idénticos. Capaz sea un concepto previsible, muy fácil de entender, pero también muy difícil de modificar. El boxeo está pecando de melancólico y, tarde o temprano, lo va a terminar pagando, si es que no lo está haciendo ya. ¿Cómo será el final de la historia? Es lo que todos se preguntan, porque el show sigue su ritmo sin presentar un futuro alentador.

Es cierto que no hay mucho por inventar. Lo que está ahora es lo que se y nada más, pero hay un punto en el que el deporte debe presentar una autocrítica para plantearse por qué no ha conseguido generar los talentos necesarios para poder dejar atrás una generación grandiosa, sí, pero que ya cumplió su ciclo en el deporte.

El boxeo busca a las leyendas para mantenerse con vida

Manny Pacquiao volverá a pelear en abril en Las Vegas, Mike Tyson y Floyd Mayweather planean una exhibición para el mismo mes en África, mientras que Tyson Fury regresó del retiro para tener una oportunidad más en la élite del pugilismo. Los estadios se llenan cada vez que alguna de estas figuras aparece en escena y está claro que cada uno atraviesa una situación distinta, pero el final es el mismo: la vieja escuela dominando el deporte como hace años, sin que exista un recambio.

La pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather parece ir camino a concretarse. (IMAGEN GENERADA CON GROK/IA)

Lógico que no surgirá otro Mayweather o alguien similar a Tyson, pero el hecho de que nadie se acerque un poco como para generar una leve sensación de olvido sobre lo que ya se vio termina generando impaciencia. El deporte no evoluciona, las estrellas no nacen y las peleas generan cada vez menos atractivo.

Para trazar pequeños paralelismos. Lo que hicieron Lionel Messi o Cristiano en el futbol, Michael Jordan en el baloncesto o Roger Federer y Rafael Nadal en el tenis será imborrable, pero los Kylian Mbappé, LeBron James, Stephen Curry o Carlos Alcaraz aparecieron para demostrar que se pueden escribir nuevas páginas en la historia, que no todo tiempo pasado fue mejor o que, mientras se debate, se puede disfrutar del presente sabiendo que el espectáculo está garantizado.

Esto no sucede en lo más mínimo en el boxeo. Se buscan forzar rivalidades entre personajes que no captan la atención del mundo y, cuando se cae en la realidad, se recurre a un regreso de Pacquiao con 46 años para que dispute un título del mundo en Las Vegas. La ambición de aquellos que se satisfacen con el negocio del boxeo han imposibilitado al deporte de un crecimiento y una longevidad que será eterna, pero con una época actual que deja sabor a muy poco, con pocas posibilidades de gozo.

