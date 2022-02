El duelo entre Keith Thurman y Mario Barrios, estelar de la cartelera montada por PBC en la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, era uno de esos engañosos a la hora de elaborar un pronóstico. Es que si bien era Thurman quien partía como favorito en las apuestas, no peleaba desde julio de 2019 y esa inactividad podía suponer demasiado riesgo ante un peleador peligroso como El Azteca, que venía de plantarle una buena pelea a Gervonta Davis pese a ser noqueado en el undécimo asalto.

Finalmente, el excampeón mundial de peso wélter de la AMB terminó confirmando ese favoritismo y, si bien Barrios logró ponerlo en apuros durante algunos pasajes de la pelea, terminó llevándose una victoria inapelable por decisión unánime de los jueces, con tarjetas de 118-110, 118-110 y 117-111.

Sabiendo que El Azteca era el hombre más fuerte de la noche, por venir de una categoría superior, Thurman utilizó su estrategia variando ataques y saliendo de la corta distancia para no ser un objetivo fácil. Funcionó porque tuvo una gran precisión que no hizo notar el óxido que podría haber acumulado en dos años y medio. Los aciertos del peleador de 33 años quedaron evidenciados en el rostro de Barrios, que acabó el combate con un profundo corte sobre su párpado izquierdo.

"Sabíamos que al entrar en esta pelea estaría en su bicicleta, especialmente si comenzaba a lastimarlo, lo cual creo que hice varias veces. Fue un ajuste, ya sabes, debería haberlo hecho mejor. Voy a volver al gimnasio y trabajar en todo esto. En general, me sentí más fuerte. No había nada allí, ya sabes, que realmente me doliera, donde toqué la lona o no pude continuar", expresó Barrios, que acumuló así su segunda derrota consecutiva luego de haber estado invicto durante 26 combates.

Para Thurman fue una gran manera de volver al ruedo, ilusionándose con tener pronto la posibilidad de pelear por un título mundial. Y a juzgar por las palabras de El Azteca, fue la confirmación de que de momento planea instalarse en las 147 libras.