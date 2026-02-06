Imane Khelif estalla la polémica contra Donald Trump: “Trabajo para que me dé una medalla”

Una de las polémicas más grandes que vivió el deporte en los últimos años colocó a Imane Khelif en el centro de la escena. La boxeadora argelina fue acusada de representar a Argelia en los últimos Juegos Olímpicos de París siendo una persona transexual y no una mujer de nacimiento, algo que continúa generando discusiones hasta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La próximas olimpiadas serán en suelo norteamericano, más precisamente en Los Angeles y, desde que estalló el escandalo, Trump siempre fue muy duro contra Khelif con sus dichos, argumentando que no merecía tener el éxito deportivo conseguido debido a la desigualdad con la que se enfrentaba a sus oponentes. Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas por la ciencia, el mandatario insiste en que la participación de Khelif en los JJOO de 2028 debería ser cancelada.

El contundente mensaje de Imane Khelif a Donald Trump

La africana respondió en las últimas horas y no dejó dudas de que continuará su carrera, manteniendo firme su postura y encrudeciendo las discusiones sobre su persona. “No soy trans, soy una chica. Me crié como una chica, crecí como una chica. Y trabajo para que usted venga y me dé una medalla en el podio de Los Ángeles“, expresó Khelif.

La realidad es que Imane Khelif es mujer de nacimiento. Lo que sucede en este caso es que, por una cuestión genética, en su organismo posee cromosomas XY, los cuales son correspondientes al género masculino, pero se trata de una cuestión puramente natural a la cual la africana está completamente exenta. Por lo tanto, la pugilista no puede ser acusada de haber realizado algún cambio en su físico.

Imane Khelif consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. (GETTY IMAGES)

Estos cromosomas provocan que Imane genere mucha más testosterona que la que se espera de una mujer, pero eso no significa que esté haciendo trampa o que no le corresponda su lugar en la élite del deporte. De hecho, su país la homenajeó como un ídolo nacional y esperan que, dentro de poco más de dos años, el éxito en Estados Unidos se repita.

En síntesis

Imane Khelif desmintió ser transexual y confirmó su intención de competir en Los Ángeles 2028 .

desmintió ser transexual y confirmó su intención de competir en . La boxeadora argelina posee cromosomas XY y altos niveles de testosterona por una condición genética natural.

y altos niveles de testosterona por una condición genética natural. El presidente Donald Trump sostiene que la participación de la deportista africana debería ser cancelada.

