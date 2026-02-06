Canelo Álvarez reapareció en público y reveló detalles sobre su futuro: “No me interesa”

Es sabido que la carrera de Canelo Álvarez no pasa su mejor momento. Actualmente, el histórico campeón no tiene ningún cinturón en su poder y las dudas se han apoderado de la situación, porque se desconoce qué busca Saúl para el final de su trayectoria, a quién enfrentará y cuándo. Esto último parece estar un poco más claro, ya que él mismo se encargo de despejar el misterio.

Canelo ha decidido reaparecer en público y se mostró tranquilo, fiel a su estilo, siendo consciente de que apresurar las cosas no es el camino. En ese sentido, lo que expresó Saúl es que su regreso a los cuadriláteros no se dará hasta que se encuentra en verdaderas óptimas condiciones físicas y esto se relaciona directamente a la operación de codo a la que se tuvo que someter.

Canelo vuelve al boxeo en septiembre

Tras enfrentar a Terence Crawford en septiembre de 2025, una lesión lo imposibilitó de buscar revancha rápida y la fecha elegida para una vuelta triunfal está prevista para septiembre y no mayo, mes en el que acostumbró a presentarse en los últimos años de su carrera. El tapatío lo anunció y también confirmó que no le importa quien se termine quedando con la fecha de mediados de año, en la que se presentarán David Benavidez y el Zurdo Ramírez.

“Realmente no me interesa quien se quede con la fecha. Y no, en mayo no. Necesito recuperarme de mi codo. Voy a estar bien en septiembre”, le expresó a Canelo a The Ring para terminar con cualquier duda que podía llegar a existir sobre su futuro, por lo que ahora comienza la cuenta regresiva.

En relación al oponente que podría tener Canelo en dicha fecha, las opciones son varias, pero todo indica que el escenario ideal lo pondría frente a frente con la estrella emergente, Hazmah Sheeraz. Por otro lado, su promotor, Turki Al-Alshikh confesó que desea continuar trabajando con el mexicano por unos cinco o siete años, por lo que nada está claro.

