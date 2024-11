Los Juegos Olímpicos de París 2024 terminaron hace algunos meses, las medallas fueron entregadas y los deportistas regresaron a sus países para continuar con sus actividades. Sin embargo, una atleta continuó con una polémica que soportó en la justa deportiva.

Imane Khelif, oro olímpico en París 2024, fue una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de este verano. La boxeadora argelina pudo participar del evento pese a que había sido descalificada del último Campeonato del Mundo por incumplir los estándares de género.

El Comité Olímpico Internacional (COI), en desacuerdo con la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), no tomó los informes. En cambio, la organización le permitió a la púgil participar en los Juegos. Al avanzar las rondas, la historia tomó relevancia y quedó en el ojo de la tormenta.

El medio francés Le Correspondent publicó que Khelif se realizó unas pruebas médicas en el hospital Kremlin-Bicetre de París en junio del 2023. En el mismo se diagnostica a la argelina con una deficiencia de 5-alfa reductasa. El medio agrega que, tras una resonancia magnética, se descubrió que la atleta no tiene útero. Cuenta con “testículos internos y micropene parecido a un clítoris agrandado”.

Lo publicado por el medio recibió el apoyo de Umar Kremlev, presidente de IBA. El directivo grabó un vídeo pidiendo responsabilidades a Thomas Bach, su homólogo en el COI . Kremlev mantiene que no les hicieron caso, que fueron irresponsables y que lo publicado en Francia es veraz.

Imane Khelif arremete contra quienes publicaron la noticia

La boxeadora argelina no se quedará con los brazos cruzados tras hacerse pública la noticia que la acusa de tener cromosomas masculinos con “documentos no verificados cuyo origen no puede confirmarse”. De esta manera, planea iniciar acciones legales contra el medio francés. Además, en conjunto, recibirá el apoyo del COI.