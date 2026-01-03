Impactante: un boxeador predijo la intervención de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro en Venezuela está dando la vuelta al mundo. El expresidente recibió un ataque inesperado por parte de Estados Unidos en la madrugada de este sábado sábado y fue apresado, acusado de narcoterrorismo, en una operación que fue catalogada como el fin de una de las dictaduras más crueles y sanguinarias de los últimos tiempos. La impactante novedad es que, un día antes, esta situación había sido predicha por un boxeador.

Yordenis Ugás anticipó la detención de Nicolás Maduro

Yordenis Ugás se caracteriza por compartir videos en redes sociales en los cuales interactúa con el público compartiendo distintos tipos de opiniones y afirmaciones. En ese sentido, este viernes había expresado que Venezuela iba a recibir importantes noticias sobre su futuro y que la libertad en dicho pueblo estaba por llegar.

Casualidad o no, horas después comenzaron a conocerse las impactantes imágenes que mostraban cómo Estados Unidos bombardeaba puntos estratégicos para desarticular cualquier tipo de respuesta militar por parte del régimen venezolano.

“Les voy a decir la verdad hoy en día, mientras yo escucho esta canción, estoy pensando en los venezolanos que pronto parece que van a ser libres los venezolanos. Cualquier día se van a levantar y se habrán quitado a los rótanos de arriba, los venezolanos han encontrado el camino y encontraron a la líder que no es perfecta, pero a la persona que ha logrado unirlos, y tú sabes, eso es lo principal, los venezolanos han encontrado la libertad y la merecen”, expresó Ugás en el mencionado video.

En ese sentido, distintos usuarios de redes sociales comenzaron a viralizar este contenido, intentando mostrar esta inédita situación sobre la que pocos podían creer que fuera real. Sin embargo, Ugás comentó todo lo que se terminó dando a conocer y lo impresionante de sus dichos.

