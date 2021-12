Julio César Chávez no quedó del todo conforme con la actuación de su hijo Junior en su regreso a los cuadriláteros.

Este sábado, en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, Julio César Chávez Jr hizo su regreso a los cuadriláteros luego de la derrota que había sufrido en junio ante el excampeón de UFC Anderson Silva, que le valió muchas críticas, y de haber estado internado en una clínica de rehabilitación de adicciones.

El Hijo de la Leyenda podrá celebrar el hecho de haber retomado la senda de la victoria, pues al cabo de las 10 rondas que se habían pactado para el combate las tarjetas de los jueces lo dieron como ganador de manera unánime sobre el peruano David Zegarra, que acumuló así su cuarta derrota consecutiva.

Sin embargo, no fueron pocos los que señalaron que el boxeador peruano mereció haber recibido mayor premio por su actuación y que en definitiva el fallo de los jueces fue demasiado localista, teniendo en cuenta que la cartelera estaba montada para Julio César Chávez Jr.

Quien no tuvo ningún inconveniente en señalar que la actuación de su hijo no había sido lo suficientemente buena fue El César, quien estuvo presente en el Palenque de la Feria para observar el combate. "Mira, siempre soy su crítico mayor. Cuando se ve mal, cuando se ve bien. Hoy se vio regular", dijo.

Y agregó: "Estuvo enfermo, no quiso cancelar la pelea. Si él se aplica y se prepara como debe ser, puede volver a ser campeón. El rival vino a pelear y no a dejarse caer como muchos pensaban. Pero a Julio le faltó tirar más golpes. Ya te digo que estuvo enfermo pero no quiso cancelar".