El año de Canelo Álvarez tiene mucha expectativa detrás. Todos quieren ver al campeón mexicano del peso supermediano en acción y que la actividad sea contra los mejores del mundo. En ese contexto, con la pelea ante Terence Crawford confirmada para el mes de septiembre, ya se está barajando en el primer ingreso a escena de Saúl que será en mayo con solamente dos rivales posibles.

Estos son los posibles rivales para Canelo Álvarez

En las últimas horas, el entrenador de Saúl, Eddy Reynoso, reveló en una conversación que mantuvo con TV Azteca que los contendientes a la coronas de las 168 libras que posee el tapatío solamente serían retadas por dos elegidos. Ellos son William Scull y Christian Mbilli y a priori no son nombres que entusiasmen demasiado a los aficionados del box, pero tienen sus argumentos para integrar esta lista de seleccionados.

William Scull parece ser el candidato más firme para enfrentar a Canelo Álvarez en mayo. (IMAGO)

En primer lugar, el cubano Scull es el campeón supermediano de la FIB, el único que no tiene en su poder Canelo. La contienda buscando la unificación de los reinados parece ser la más idónea para dirimir quien es el monarca absoluto de una división que parece no tener grandes rivales para Álvarez. “Pues hay varios. Está William Scull, está el clasificado por la OMB, (Christian) Mbilli. Son los que más o menos hay ahorita, todavía no hay nada concreto”, expresó Reynoso.

Claro, Mbilli levanta la mano y pide su oportunidad. En primera instancia, el francés iba a tener una pelea con Jaime Munguía por el título interino CMB de las 168 libras, pero la caída inesperada del mexicano ante Bruno Surace a finales del año pasado cambió todos los planes y ahora el europeo busca rival, debido a que el tijuanense ya tiene una revancha pautada con su reciente verdugo.

Christian Mbilli está deseoso de recibir una oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

La pelea que busca Canelo responde a la necesidad de realizar las dos contiendas esperadas en un mismo año para mantener el ritmo y no llegar con una inactividad tan prolongada a su duelo tan esperado ante Crawford en el fin de semana del Día de la Independencia. De esta manera, están echadas las cartas y solo resta definir: Scull o Mbilli.

