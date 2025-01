Este sábado 1 de febrero llegará uno de los duelos más destacados en el año del boxeo. Cuando se trazó el calendario, esta fecha resaltada porque se trata de una que puede marcar el futuro. David Benavidez y David Morrell se verán las caras en los semipesados y, muy probablemente, tengan como espectador de lujo a Canelo Álvarez.

¿Por qué es importante Canelo Álvarez en la pelea Benavidez vs. Morrell?

La contienda entre el estadounidense y el cubano generará mucho revuelo. En caso de que el Monstruo Mexicano se imponga, algo que se espera que suceda, entonces confirmará de gran manera su estatus de estrella en las 175 y quedará listo para el próximo paso que sería obtener una oportunidad titular.

Claro, esto no es un dato menor si se tiene en cuenta que uno de los enfrentamientos que más se estaba buscando concretar era el que enfrente a David con Saúl, pero esta posibilidad se alejaría. El principal motivo por el que Álvarez no desea enfrentar a Benavidez es por la diferencia de peso. Cuando Canelo subió a los semipesados no le fue nada bien y fue derrotado por Dmitry Bivol en 2022, por lo que mantener su reinado en las 168 libras es lo más lógico y factible.

En ese contexto, Benavidez no tendrá intención de volver a las 168 libras estando tan cerca de una oportunidad para convertirse en campeón del mundo en una categoría plagada de competencia. Allí, el monarca es Artur Beterbiev, aunque eso puede verse modificado el próximo 22 de febrero cuando el campeón tenga la revancha con Bivol. De cualquier manera, ambos representan un desafío muy grande en la carrera de Benavidez.

Canelo Álvarez puede encontrar su futuro más claro tras la pelea de David Benavidez vs. David Morrell. (GETTY IMAGES)

Morrell no se ha atravesado nunca en el camino de Canelo y, en caso de que venza a Benavidez, su atención no estará puesta ni por asomo en el mexicano, sino más bien en ratificar algo que no muchos esperan de él, que es que se afirme en las 175 libras. El cubano no tiene nada que perder y buscará dar una de las grandes primeras sorpresas del 2025.

Por su parte, Saúl está enfocado en una pelea con Terence Crawford en septiembre y una posible primera presentación en mayo ante William Scull. Esto significa que, en caso de que prospere en algún momento un duelo con Benavidez o Morrell más lejano, sería recién en 2026, por lo que la expectativa comienza a disminuir y las posibilidades a esfumarse.