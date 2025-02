En las últimas semanas se confirmó el arribo de Jaime Munguía al Canelo Team. El boxeador de Tijuana será entrenado por Eddy Reynoso de cara a un 2025 en el que espera dejar atrás un 2024 que trajo más dudas que certezas. En ese contexto, quien se mostró contento por la decisión del joven fue una leyenda del pugilismo como lo es Marco Barrera.

El histórico, quien sabe muy bien lo que es estar en las primeras planas del deporte, no dudó a la hora de reflexionar sobre la decisión que tomó Munguía en su carrera y lo hizo con mucho agrado. Marco manifestó que está determinación le puede permitir a Jaime dar el paso al frente que se espera que muestre dentro del cuadrilátero y que eso podría llegar de la mano de Eddy Reynoso.

La palabra de Marco Barrera sobre la llegada de Munguía al Canelo Team

“Para ser sincero y perdón que me escuche mal, pero el entrenador que tenía no hizo nada, lo que hizo nada más ahí está la derrota y yo no me cansaba de decir aquí ‘habría que dejarlo, habría que soltarlo a mí me gusta Munguía, me gusta el estilo’. Es un boxeador que le gusta el intercambio de golpes”, comenzó diciendo Barrera.

Marco Barrera junto a Manny Pacquiao, dos leyendas del boxeo que han marcado la historia.

Y además agregó: “La falla y el golpe que le vino en esa pelea a todos nos hubiera podido pasar, a todos. Pero con alguien que esté atrás de ti y que te diga lo que tienes que hacer y con más respeto, creo que es lo mejor que ha hecho. Con Eddy Reynoso creo que le van a poner un plan de trabajo que debe de llevar a cabo, que debe de obedecer. Porque quiero pensar que en la última pelea no entrenó igual, puede decir o no ‘lo hacemos mañana’”.

“Lo felicito, le pongo una estrellita, creo que Eddy Reynoso se está llenando de muy buenos boxeadores. Está Teófimo López, si es que se acaba de incluir ahí en la lista Jaime Munguía. Felicidades, va a estar en un equipo serio, va a estar en un equipo que le va ayudar a crecer boxísticamente y lo más importante, que no haga un lado a su papá, que lo deje ahí porque también entre el papá y Eddy Reynoso creo que podrían hacer buena labor”, cerró.