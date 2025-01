Cuando más lejos parecía estar y las esperanzas se comenzaban a esfumar fue cuando más aceleraron las negociaciones y ahora la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford parece un hecho. En las últimas horas llegó una confirmación oficial que puede servir como la definitiva de cara a lo que se vendrá en el peso supermediano.

Bernie The Boxer, entrenador que forma parte del equipo de Crawford, no dudó a la hora de confirmar la pelea y hasta reveló la fecha en la que se llevará a cabo una de las contiendas más esperadas por todos los aficionados del boxeo en los últimos años. Ahora sí, parece todo dado para que el duelo se lleve adelante en el fin de semana del Día de la Independencia mexicana, el sábado 13 de septiembre.

“Está hecha. El 13 de septiembre lo espero con ansias. Crawford vs. Canelo, como dije, Crawford vs. Canelo está confirmado. Crawford vs. Canelo, no al revés”, comenzó diciendo Bernie a Fight Hype. Y además agregó: “El equipo de Terence Crawford se mantiene firme, ya sabes. Es el mejor libra por libra del mundo y pronto se convertirá en campeón del peso supermediano”.

De esta manera, como se especulaba, el duelo entre el mexicano y el estadounidense por las coronas de las 168 libras sería un hecho y solo resta esperar que se acerque la gran fecha. El interrogante principal que surge ahora es si efectivamente Canelo tendrá una presentación previa en mayo o si abocará todas sus energías al combate tan ansiado por todos los que hacen al mundo del pugilismo y deporte en general.

En caso de que Saul quiera tomar una contienda en el corto plazo, el rival más probable es William Scull, el cubano que tiene en su poder el cinturón supermediano de la FIB.

