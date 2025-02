Este sábado 22 de febrero se llevará a cabo en Arabia Saudita una de las carteleras más esperadas por todos. En el duelo estelar se verán las caras Artur Beterbiev y Dmitry Bivol por los títulos de los semipesados, pero también habrá otros duelos más que interesantes en la velada que ahora se quedó sin uno de sus mayores atractivos de manera inesperada.

Floyd Schofield Jr. iba a enfrentar a Shakur Stevenson en el peso ligero, pero eso no sucederá y el campeón ya tiene nuevo rival luego de que el retador fuera hospitalizado de urgencia. En una situación que preocupó a todos, el padre de la joven estrella informó que su hijo se encontraba recibiendo atención médica y acusó que se trató de un intento de asesinato. Lo más importante por destacar es que el joven de 22 años está fuera de peligro y en las próximas horas retomará con su vida habitual.

Acusaciones cruzadas por la internación de Floyd Schofield Jr.

Clínicamente aún no se ha revelado el motivo exacto por el que Schofield tuvo que ser internado y es que se van a esperar a que se revelen las investigaciones correspondientes del caso. En medio de fuertes acusaciones, desde el BBBofC (Junta de Control del Boxeo Británico) pudieron calma mientras se llevan adelante los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos.

“Floyd estará bien y se recuperará completamente. Alguien intentó matarlo, Floyd Jr. fue envenenado. Tenemos motivos para creer que SNAC y la masajista de Shakur Stevenson estuvieron involucrados. Es una situación inaceptable y estamos tomando medidas para proteger a mi hijo”, expresó Schofield Sr. a los medios.

La imagen de Floyd Schofield Jr. que preocupó a todos los aficionados del box. (X)

Por su parte, el secretario general del BBBofC, Robert Smith sostuvo: “Lo único que puedo decirles es que fue a un hospital y le ordenaron que no boxeara. Por supuesto que me preocupa. Me preocupa mucho lo que dicen los padres cuando no conocen todos los hechos. Cuando tengamos todos los hechos podremos saber cuál es la situación completa, pero por el momento no sabemos nada más allá de que el chico no está en condiciones de boxear”.

El próximo rival de Shakur será Josh Padley. El británico de 29 años que posee un récord de 15-0 toma el combate en corto aviso y partirá desde muy atrás para quedarse con el enfrentamiento, aunque no tiene nada que perder, por lo que las emociones pueden ser más que las esperadas. En juego estará el cinturón CMB del peso ligero.

