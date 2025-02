Luego de que Canelo Álvarez hiciera oficial su decisión de asociarse a Turki Al-Alshikh para organizar una serie de cuatro presentaciones en Arabia Saudita, entonces el mundo del boxeo ingresó en un revuelo generalizado porque hay quienes piensan que esta decisión del tapatío se debe a algo meramente económico y que no fue analizado desde lo deportivo. Quien sostiene este argumento es Óscar de la Hoya y es que la leyenda tuvo palabras muy fuertes con su compatriota.

Publicidad

Publicidad

ver también Dmitry Bivol le reveló a Terence Crawford la clave para vencer a Canelo Álvarez: “Tienes que…”

El CEO de Golden Boy Promotions no dudó a la hora de afirmar que Canelo ha renunciado hace tiempo a su legado en el deporte en el boxeo para priorizar sus ganancias millonarias y que eso le ha generado un alejamiento tal de la comunidad mexicana en el que no hizo nada por la misma con el fin de mantener una buena relación entre estrella y aficionados.

La opinión de Óscar es muy personal, ya que hay otros tantos que sostienen que Álvarez se enfrenta ante el mejor año en mucho tiempo, yendo nuevamente por el título indiscutido de la categoría de los supermedianos ante William Scull en mayo para exponerlo en septiembre en el duelo más pedido por todos los fans: vs. Terence Crawford.

Los duros comentarios de Óscar de la Hoya sobre Canelo Álvarez

“Jake Paul señaló que Canelo está perjudicando a todos sus fanáticos mexicanos al hacer sus peleas en Arabia Saudita, que eso simplemente muestra el tipo de persona que es, y no pudo estar más en lo cierto. Estás en esto solo por el dinero, ciertamente no lo haces por los fans ni por ayudar al pueblo mexicano. Has demostrado que no te importa ni un carajo ninguno de ellos. Nunca has hecho nada por la comunidad mexicana y hasta evitas darles la pelea que quieren ver”, relató de la Hoya en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Publicidad

ver también Artur Beterbiev y su llamativa declaración sobre una posible pelea ante Canelo Álvarez: “Solo si…”

Y además agregó: “En lugar de pelear con Benavidez en el fin de semana del 5 de mayo, que claramente era la opción correcta tras su gran victoria sobre Morrell, estás peleando con William Scull. ¿De verdad? ¿Dónde está el legado?”.