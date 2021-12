Cuando Tyson Fury se encaminaba a realizar un combate ante Anthony Joshua por el campeonato mundial indiscutible de peso pesado, Deontay Wilder obtuvo un fallo arbitral favorable que lo obligó a concederle la revancha al combate de febrero de 2020 en el que le había arrebatado el título del CMB.

Por esta razón, Joshua tomó entonces la defensa de los títulos mundiales de la AMB, la FIB y la OMB ante Oleksandr Usyk, quien terminó venciéndolo por decisión unánime y destronándolo en septiembre. Así las cosas, aunque Fury volvió a derrotar a Wilder, el mapa de la división dio un giro.

Habrá que seguir esperando entonces para ver un combate indiscutible, pues ahora es Usyk quien debe conceder a Joshua la revancha, mientras Fury está evaluando ante qué rival defender su cinturón, con Andy Ruiz, Robert Helenius, Joseph Parker y Dillian Whyte como principales opciones.

Pero pensando en que ambos campeones conserven sus títulos, el entrenador del propio Deontay Wilder, Malik Scott, cree que el ucraniano tiene todo lo necesario para vencer al dos veces verdugo de su peleador. "No creo que sea descabellado que Usyk venza a Fury, en absoluto", dijo en diálogo con Boxing News.

Y agregó: "Debes pensar que este es el mejor momento para que Usyk lo enfrente, porque Fury ya no es tan rápido ni tiene los reflejos de antes. El estilo con el que está peleando en este momento, lo crea o no, funciona perfecto para que Usyk gane esa pelea. No se sorprendan si Usyk se convierte en campeón mundial indiscutible el próximo año".